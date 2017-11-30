Информация городской диспетчерской службы на 30 ноября 2017 года

В Хабаровске 30 ноября нет отключений горячей, холодной воды и отопления.В городе не работает 38 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 90 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 39 машин. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами. Так, на дороги было высыпано 449, 5 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 52 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступили 646 вызовов. Сегодня утром на городские маршруты вышли 699 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 586 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.