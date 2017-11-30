Хоккеисты "СКА-Нефтяника" одержали победу в ЧР, обыграв «Строитель» Сыктывкар

В Хабаровске со счетом 10:0 в пользу хозяев поля завершился выездной матч «Строителя» с клубом «СКА — Нефтяник». В очередной игре Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом сыктывкарцам не удалось справится с чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В первые 15 минут матча хабаровским хоккеистам удалось не просто открыть счет, но и загнать сразу два мяча в ворота «Строителя» с угловых ударов.

Тем временем до конца тайма сыктывкарцам не удалось забить четыре угловых, хотя команда Павла Франца навязала соперникам упорную борьбу. За минуту до окончания первого тайма очередной угловой удар принес армейцам еще один гол.

Второй тайм стал триумфом для хабаровчан — пять голов за полчаса. Однако и «Строителю» удалось создать несколько опасных моментов у чемпионских ворот. Решающий, десятый мяч на 87 минуте матча забил Александр Антипов, оформив хет-трик. Финальный свисток зафиксировал «сухое» поражение «Строителя».