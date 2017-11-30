Оперативная информация на 30 ноября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 2 пожара. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 8-13 м/с от -22ºС до -24ºС от -18ºС до -20ºС Южные районы снег западный 7-12 м/с от -21ºС до -28ºС от -15ºС до -21ºС Центральные районы снег западный 5-14 м/с от -15ºС до -35ºС от -10ºС до -25ºС Северные районы без осадков западный 5-15 м/с от -20ºС до -31ºС от -17ºС до -24ºС

29.11.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 92 ед. техники; в г. Хабаровске 3272 чел. 217 ед. тех., вывезено 663 м3 снега, посыпано ПСС 292 т.

На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112.