Среди заболевших пневмонией в Хабаровском крае - около 60% детей

Эпидемический порог по заболеванию внебольничной пневмонии превышен в Хабаровском крае на 40%. Причем, как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в структуре заболеваемости 59,2% составили дети – это 1737 зарегистрированных случаев.

- За 10 анализируемых месяцев число заболевших внебольничной пневмонией выросло в 1,3 раза среди взрослых и в 2 раза среди детей. Пациентами преимущественно становятся дети раннего возраста – до 2 лет. Почему так? Потому что внебольничная пневмония – это, условно говоря, та пневмония, которая возникает в домашних условиях. А ее переносчиками обычно становятся сами взрослые: где-то переохладились или какие-либо факторы вызвали снижение иммунитета. Впоследствии это становится пусковым механизмом – активизируются вирусы. Если их не лечить должным образом, произойдет осложнение, которое может послужить развитию пневмонии. Поэтому первым делом нужно самим родителям обратить на себя внимание – чаще мыть руки, надевать респираторную маску в случае заболевания. Если заметили ухудшение состояния у ребенка – долгая температура, вялость, - следует как можно скорее обратиться к врачу. Потому что только рентгеновский снимок поможет диагностировать болезнь, - ответила начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.

Собеседница также отмечает, что в этом году посторонних возбудителей нет. По сравнению с 2016 годом, когда причиной массового заболевания пневмонией была микоплазменная инфекция.

- Кстати, в организованных коллективах ситуация намного спокойнее. В детских садах и школах проводят усиленные профилактические меры: термометрию, дезинфекцию помещений и осмотр приходящих утром детей, - добавила Галина Аристова.