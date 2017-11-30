«Ледовую фантазию» покажут в Хабаровске мастера со всего мира

Международный конкурс скульптур «Ледовая фантазия» состоится в Хабаровске в пятнадцатый раз. Для участия в нём в дальневосточную столицу приедут именитые мастера из Латвии, Испании, Франции и других стран. Они составят конкуренцию россиянам – многократным призёрам и новичкам ледового ремесла. Победитель получит 200 тыс рублей.

Конкурс «Ледовая фантазия» проводится в Хабаровске один раз в два года и всегда привлекает внимание жителей и гостей города. Скульпторы работают на площади им. Ленина, превращая ледовые блоки в произведения искусства в течение нескольких дней. За воплощением эскизов в жизнь внимательно следят жюри международного конкурса и горожане.

В этом году завораживающее зрелище развернётся вокруг центрального фонтана. После Нового года здесь установят шестнадцать специально заготовленных ледовых блоков. Из них скульпторы изваяют свои шедевры.

- Мой многолетний опыт показал, что нельзя загонять художников в узкую тематику. Она связывает их по рукам и ногам, ограничивая полёт фантазии. Если и будет тема, то широкая. Нам всегда важней исполнение, оригинальность. Если художник любит работать в абстракционизме, пусть творит, не нужно загонять его в рамки, - рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» организатор конкурс, президент Дальневосточной ледовой корпорации Сергей Логинов.

Кроме российских и зарубежных профессионалов в соревновании примут участие молодые авторы Хабаровского края. Их работы будут вынесены в отдельный молодёжный конкурс. По словам Логинова, конкурс стартует 18 января. todaykhv.ru