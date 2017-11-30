Путешествовать поездом по России хабаровчане могут за полцены

Путешествовать в поездах с 50% скидкой можно до 27 декабря, сообщает ОАО «РЖД». Скидка не распространяется на покупку постельного белья и другие дополнительные услуги. Кроме того, при оформлении проездных документов скидки не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

- Скидка предоставляется при покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот, - сказала начальник отдела по работе со СМИ ДВЖД - филиала ОАО «РЖД» Инна Пепеляева.

Акция, приуроченная к всероссийскому Дню пассажира, действует на все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).

- Нужно учесть, что количество билетов ограничено, поэтому тем, кто решил отправиться в путешествие по нашей стране, стоит поторопиться, - добавила Инна Пепеляева.