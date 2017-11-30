План основных мероприятий города Хабаровска на 1 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 декабря

Краснофлотский район. Физкультурно-спортивный фестиваль по видам спорта «Дарите людям доброту». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Видеоряд «И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит…». Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Мероприятие, посвященное декаде инвалидов (концерт коллективов художественной самодеятельности, подведение итогов акции «От сердца к сердцу», поощрение инвалидов, принимающих активное участие в общественно полезных мероприятиях). Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, ул. Гагарина, 1ж. 14.30. Информация по тел. 22-92-98.

Центральный район. Открытый чемпионат Центрального района по шахматам. Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. 18.15. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.