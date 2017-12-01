Информация городской диспетчерской службы на 1 декабря 2017 года

В Хабаровске 1 декабря из-за порыва горячего водоснабжения нет в доме по адресу ул. Ленина, 40а. Холодной воды нет в доме по адресу ул. Калараша 22,а. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 105 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 35 машин. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами. Так, на дороги было высыпано 254 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 69 ДТП, с улиц эвакуировано 7 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступили 710 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 710 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 588 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.