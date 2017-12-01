Свыше 170 тысяч жителей Хабаровского края прошли плановую диспансеризацию в этом году

В Хабаровском крае продолжается плановая диспансеризация населения. За 9 месяцев этого года медицинское обследование уже прошли свыше 170 тыс. человек. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, полностью здоровы только 23% обследованных, у 63,8% человек были выявлены хронические заболевания. Также у 12,9% жителей края, прошедших диагностику, отмечен высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Самыми распространенными факторами ССЗ являются: неправильное питание, низкая физическая активность, курение и избыточный вес.

По результатам медосмотров свыше 26500 жителям региона назначено медикаментозное лечение, 1814 - направлены на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации. 70 гражданам, прошедшим диагностику, будет оказана специализированная медицинская помощь, а 3226 человек пройдут санаторно-курортное лечение.

Для проведения диспансеризации в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах края, в которых нет медицинских организаций и их структурных подразделений, организована работа мобильных бригад. Так, благодаря специалистам поезда «Терапевт Матвей Мудров» и теплохода «Здоровье» в этом году обследование прошли более 7000 жителей, в том числе - более 1800 детей.

Всего в этом году плановую диагностику здоровья в крае должны пройти 211 896 человек.

Напомним, всеобщая диспансеризация взрослого населения проводится с 2013 года в рамках обязательного медицинского страхования. Обследования направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Осмотры проводятся бесплатно раз в три года.