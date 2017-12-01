Новогодний фейерверк прогремит над Хабаровском

Фейерверк прогремит в хабаровском парке «Динамо» 31 декабря. Первые залпы гости новогоднего городка увидят в 19.00. Фейерверк продлится около десяти минут. В небо запустят около двух тысяч зарядов.

- Праздничный фейерверк начнётся сразу после поздравительной речи мэра города, - рассказал главный специалист городского управления культуры Алексей Груздев. – Новогодний фейерверк в «Динамо» уже стал традиционным, но выглядит он каждый год по-разному.

Сам новогодний городок в парке «Динамо» торжественно откроют 23 декабря в 12.00.

Напомним, что в этом году городской парк украсят ледовые балерины и художественная галерея. Также новогодний городок строится на площади Ленина, а в грядущее воскресенье на набережной Хабаровска начнёт работу самый большой в регионе каток под открытым небом. todaykhv.ru