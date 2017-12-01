Зимний фестиваль ГТО «Все на лыжи!» пройдёт в Хабаровске

В его рамках участники будут выполнять нормативы по бегу на лыжах. Принять участие в зимнем фестивале смогут только те, кто уже прошёл определённые этапы сдачи физкультурно-спортивного комплекса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Бег на лыжах является необязательным испытанием ГТО, его сдают по выбору. Организаторы ожидают, что в физкультурном мероприятии примут участие около 400 человек. «Испытания пройдут для разновозрастных групп. В них примут участие дети от 6 лет и взрослое население. Правила одни для всех в рамках норматива комплекса ГТО. Все участники получат сертификаты фестиваля.

Лучшие в каждой возрастной группе получат медали и грамоты за 1, 2 и 3 место», - рассказал руководитель муниципального центра тестирования ГТО Евгений Ахтырко. Фестиваль «Все на лыжи!» состоится 10 декабря на территории лыжного парка «Винтерфел» в посёлке Воронеж-1 (напротив базы «Северный каньон»). Выдача номерных маек начнётся в 12:20. При выполнении норматива участники используют собственный инвентарь, также на территории парка будет работать прокат.

К участию в фестивале допускаются только после регистрации. Желающие сдать норматив должны зарегистрироваться до 6 декабря по телефонам: 46-09-46, 47-02-81, 47-05-71 (с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов), либо направить списки на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .