Первая неделя зимы в Хабаровском крае будет морозной

Холодная арктическая воздушная масса господствует в настоящее время на территории нашего края. Из-за это температура в первую неделю декабря будет ниже нормы на 6-7 градусов, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

- Циклонов мы не ждём, поэтому на ближайших выходных и предстоящей неделе осадков практически не ожидается. Только в северных районах есть вероятность небольшого снега, - сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. – Ветер будет умеренный, до сильного. На севере его скорость достигнет от 12 до 17 м/с.

По словам специалиста, ночная температура на юге края ожидается 25-27 градусов ниже нуля. На севере ещё холоднее. Особенно крепкие морозы будут в Аяно-Майском районе – до минус 40.

- Дневные температуры на большей территории края составят от 15 до 20 градусов, - продолжает Людмила Игнатенко. – В Хабаровске ожидается 16-18 мороза. На севере термометр опустится до 30 градусов.