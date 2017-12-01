В поликлиники Хабаровска с симптомами ОРВИ обратились 3700 человек

В городе зафиксирован сезонный подъём заболеваемости, в то же время он ниже эпидпорога на 2,9 %. Случаев гриппа не зарегистрировано. Об этом рассказали в управлении здравоохранения администрации краевого центра.

За 10 месяцев текущего года внебольничная пневмония развивалась у 2933 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост этого заболевания. Более половины заболевших – дети до двух лет. «Пневмония – это уже осложнения респираторных вирусных заболеваний. Чтобы не допустить осложнений, нужно применять профилактические меры, проветривать помещения, делать влажную уборку, при температуре обращаться к врачу.

Групповых заболеваний ОРВИ в городе не зарегистрировано», - рассказала начальник отдела управления здравоохранения мэрии Галина Аристова. Во время сезонных заболеваний необходимо по возможности ограничить посещение мест с массовым пребыванием людей, чаще мыть руки и проветривать помещения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.