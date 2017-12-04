Информация городской диспетчерской службы на 4 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 4 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыва в подъезде горячая вода временно не подается в дом 6 по улице Сергеевской. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 26 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 27. С дорог и улиц города вывезено 1066,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 76,2 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 7 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 35 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 776 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 637 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 577 автобусов.