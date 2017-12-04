Завод взрывчатых веществ в Хабаровском крае в 2018г увеличит производство на 10%

ФГУП "Дальневосточное производственное объединение "Восход" в 2018 году намерено расширить номенклатуру шашек-детонаторов и увеличить объемы производства промышленных взрывчатых веществ на 10%, сообщил гендиректор предприятия Валерий Острожный.

"Планируем расширить линейку допдетонаторов по весам - начать производить килограммовую водоэмульсионную шашку-детонатор, а также выпускать еще три позиции продукции с измененным с учетом большей эффективности и доступности компонентов составом", - сказал В.Острожный.

Он уточнил, что в настоящее время завод производит для предприятий горнодобывающей промышленности и компаний, работающих в сфере дорожного строительства, патронированные тротилсодержащие взрывчатые вещества, шашки-детонаторы весом от 400 до 850 г и водоэмульсионные детонаторы весом 2 кг. В.Острожный подчеркнул, что последние пользуются особенной популярностью на Дальнем Востоке из-за особенностей грунта. "Интерфакс-Дальний Восток"