Монголия готова поставлять мясо в Хабаровский край

Хабаровск с деловым визитом посетили представители Монголии. Иностранную делегацию возглавил депутат Великого Государственного Хурала Монголии, заместитель председателя межпарламентской группы «Россия - Монголия» Бямбасурэн Энх-Амгалан. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Гостям рассказали об инвестиционном потенциале, а также преференционных режимах, которые действуют на территории региона.

Монгольская делегация высказала заинтересованность в содействии развитии перспективного сотрудничества Хабаровского края по вопросу транзита монгольского угля через Дальний Восток. А по итогам посещения площадки индустриального парка «Авангард», зашла речь о возможном налаживании производства кожевенных изделий в Хабаровском крае.

Участники встречи обсудили развитие деловых отношений в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Монгольская сторона заинтересована в поставке мяса для производства колбас, покупке меда, мучных и кондитерских изделий. Ожидается, что предприниматели из Монголии примут участие в выставке «Наш выбор 27» в следующем году. А Бямбасурэн Энх-Амгалан подтвердил свое участие в мероприятиях к 160-летию Хабаровска.

Потенциал системы образования иностранным делегатам представил первый заместитель министра образования и науки края Александр Король. Как отметил Бямбасурэн Энх-Амгалан, у монгольской молодежи есть большое желание учиться в России - тысячи молодых людей получают образование в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске. Учебные заведения Хабаровского края, возможно, пополнят этот список.

Также делегаты рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. В частности, заместитель министра физической культуры и спорта края Димитрий Чикунов рассказал о горнолыжных площадках региона, где могли бы тренироваться монгольские спортсмены.

Добавим, Россия является одним из важнейших торговых партнеров Монголии. Это обусловлено наличием общей границы и сохраняющимися со времен СССР экономическими связями. Хабаровский край имеет выгодное географическое положение с точки зрения близости со странами АТР.