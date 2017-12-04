В полном новогоднем убранстве Хабаровск предстанет к 25 декабря

Как сообщила начальник координационно-аналитического отдела городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Оксана Койкова, у хабаровских декораторов сейчас в самом разгаре предновогодняя страда. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

У них остается 21 день на то, чтобы украсить витрины, улицы и фасады города всевозможной новогодней атрибутикой: светодиодными снежинками, «сакурами», гирляндами, баннерами, рождественскими венками – всем тем, что создает волшебную атмосферу излюбленного праздника россиян. В общей сложности радовать глаз хабаровчан и гостей дальневосточной столицы будут 9,5 тысячи декоративных элементов. Одних только елок, высотой более двух метров, на улицах и территориях, прилегающих к социальным, торговым и культурным объектам, будет установлено 800 штук (количество же маленьких «рождественских деревьев», которые появятся на каждом свободном пятачке, включая козырьки и балконы, исчислению не поддается – любят в Хабаровске елки).

Ради новогодних торжеств 13 площадей и скверов города превратятся в ледовые городки. Такие же «зимние сказки» будут построены в 146 городских дворах – их возведение, по словам Оксаны Койковой, планируется завершить к 22 декабря, а на следующий день будет сдан «под ключ» во всей новогодней красе и городской парк культуры и отдыха «Динамо». О том, какие сюрпризы ждут его посетителей этой зимой, рассказал президент Дальневосточной ледовой корпорации, почетный гражданин Хабаровска Сергей Логинов. Вокруг елки, прямо в ледяных блоках, разместится зимний вернисаж: «В выдолбленных в ледовых блоках нишах в еловых рамках мы выставим репродукции российских классиков. Если новинка понравится хабаровчанам, мы в будущем году расширим экспозицию – будет у нас своя «Третьяковская галерея», - сказал он.

Также посетителей парка будут ждать огромные интерактивные снежные фигуры – сквозь тоннели, проложенные в них, дети смогут кататься на санках. Помимо «долгожителя»-Гулливера в парке появится большая фигура главного героя празднества – Деда Мороза. Добрый бородач, которого изваяют из снега, будет нестись в санях, запряженных лихими скакунами. Но все эти ледово-снежные чудеса не смогут раскрыть свою красоту в полной мере без соответствующего освещения и точечной подсветки: монтажом иллюминации займутся специалисты МУП г. Хабаровска «Горсвет». О том, как засияет новогодний «Динамо», рассказал начальник первого сетевого района предприятия Дмитрий Землянов.

«Праздничное освещение, которое так нравится хабаровчанам, мы установим в парке в объемах прошлого года. Уже сейчас по аллеям развешано 2 километра светодиодных гирлянд (свыше 5,5 тысячи лампочек). Еще столько же будут размещены на ветвях деревьев. Снежинки, различные иллюминационные установки, светящиеся фигуры – все это можно будет увидеть в «Динамо» уже к 23 декабря. Также изменилось световое оформление главной парковой арки: на ней размещено около пяти десятков светодиодных прожекторов – будет красочно и ярко», - сказал он.

Во время новогодних праздников парк и центральные улицы Хабаровска будут манить прохожих огнями в круглосуточном режиме, а далее, по словам Землянова, работа освещения вернется в рамки обычного графика.