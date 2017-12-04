План основных мероприятий города Хабаровска на 5 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 5 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 декабря

Праздничное мероприятие, посвященное Дню добровольца. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 17.30. Информация по тел. 40-89-97. Кузнецов Илья Васильевич.

Информационная встреча с жителями города, в том числе с ограниченными возможностями, по вопросу оказания содействия в трудоустройстве. Спортивный клуб бильярда, Амурский бульвар, 43. 15.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

Кировский район. Тематическая встреча, посвященная Дню героев. Школа №38, ул. Тихоокеанская, 58. 13.20. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата. Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Благотворительный спектакль «Снеговиковый период» для малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами в рамках месячника «Дарите людям доброту». Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 17.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрых рук мастерство». Центр работы с населением, ул. Мирная, 16. Информация по тел. 27-20-25.