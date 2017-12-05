Информация городской диспетчерской службы на 5 ноября 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 5 декабря в Хабаровске нет отключений холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 14 ГРУ или 29,05 тонны топлива. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 97 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 26. С дорог и улиц города вывезено 1601,8 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 89,5 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 79 ДТП, зафиксировано 4 пожара и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 699 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 645 единиц транспорта: 39 трамваев, 19 троллейбусов, 587 автобусов.