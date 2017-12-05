День Героев Отечества отметят в Хабаровске 10 декабря

В этот день в краевом центре пройдёт ряд мероприятий на территории площади «Город воинской славы». День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Памятную дату утвердила Государственная дума в 2007 году. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот день чествуют Героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 10 декабря с 11 часов для жителей и гостей города откроет двери Центр патриотического воспитания, с 12 часов на площади «Город воинской славы» пройдёт торжественная церемония возложения цветов к стеле.

В 12:15 на территории сквера организуют показ военно-исторической реконструкции. В ней будет показан фрагмент контрнаступления, посвящённый празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве.