Четверо китайских чиновников оштрафованы за дым в Хабаровске

Задымление атмосферы стало одним из вопросов совещания по экологии между правительствами Хабаровского края и китайской провинции Хэйлунцзян. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов, в том числе представители соседних регионов обсудили работу по недопущению загрязнения атмосферы в результате сельскохозяйственных палов.

Напомним, эту же проблему по инициативе губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта поднял министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской во время встречи в Пекине с министром окружающей среды Китайской Народной Республики Ли Ганьцзе.

- По информации китайской стороны, за бесконтрольное сжигание сельскохозяйственных остатков, повлекшее загрязнение атмосферного воздуха, оштрафованы главы четырёх округов провинции Хэйлунцзян, - отметили в минприроды Хабаровского края. - Центральное Народное Правительство КНР и Народное Правительство провинции Хэйлунцзян запланировали выделить дотации крестьянским хозяйствам на безогневую утилизацию пожнивных остатков, оставшихся после выращивания сельскохозяйственных культур — запашку и использование в качестве сырья для производства бумаги.

Стороны также обсудили экологию приграничных рек Амур и Уссури (Сунгари). Правительства Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян договорились в апреле и октябре - когда наблюдается сезонное задымление - обмениваться информацией о пожарах и мерах по их предотвращению и ликвидации. todaykhv.ru