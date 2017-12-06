Информация городской диспетчерской службы на 6 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 6 декабря в Хабаровске нет отключений холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 14 ГРУ или 25,54 тонны топлива. В городе не работает 43 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 96 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 20. С дорог и улиц города вывезено 1067,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 198,25 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 15 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 47 ДТП, зафиксировано 10 возгораний, на пульт «03» поступило 683 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 578 автобусов.