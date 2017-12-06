В Хабаровском крае почти вдвое сократились сроки оформления земель

В Хабаровском крае продолжается работа по улучшению инвестиционного климата. Для этих целей в регионе внедрено 12 целевых моделей, за четыре из которых отвечает министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На состоявшемся в коворкинг-центре «Точка кипения» пресс-брифинге, шла речь о кадастровом учете и регистрации прав собственности.

За последний год специалистами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики (МИЗИП) в крае проведена большая работа, в том числе, по оптимизации вышеуказанных процедур. Так срок предоставления земли с учетом времени на образование границ участка в том же Хабаровске сократился с 300 до 75 дней. Хотя по законодательству нужно уложиться в 190 дней.

«Таких показателей удалось достичь благодаря оптимизации некоторых процедур. Например, почти в два раза быстрее сейчас проходит утверждение схемы размещения земельного участка в администрациях муниципалитетов: с 30 до 18 дней. Для присвоения адреса предусмотрено 12 дней, но фактически администрации совмещают процедуры, и теперь, присваивают адрес сразу при утверждении схемы участка», - отметила и.о. министра земельно-имущественной политики министерства имущественных отношений Ирина Серова.

По данным МИЗИП в этом году в крае предоставлено более 11 тыс. земельных участков.

Стоит отметить, что помимо оптимизации процедур оформления земельных отношений, для удобства юридических и физических лиц на сайте МИЗИП есть сведения о свободных участках, находящихся в краевой собственности. Также можно найти интересующий земельный участок и узнать его принадлежность в региональной геоинформационной системе Хабаровского края (map.khv.gov.ru). Подать заявку и документы на регистрацию участка можно удаленно на сайте Росреестра или портале Госуслуг. Также прием документов осуществляется в многофункциональных центрах, а специально для предпринимателей в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре работают МФЦ для бизнеса.

Между тем, специалистами КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» подготовлено 34 инвестиционных паспорта земель краевого значения, потенциально привлекательных для бизнеса. В Хабаровске это такие участки как питомник им. Лукашева и озеро Рица. Аналогичная работа ведется во всех муниципальных районах.

Напомним, в этом году Хабаровский край улучшил инвестиционный рейтинг, и поднялся в итоговом списке на 33 позиции, заняв 40 строчку. Региону удалось достичь прогресса благодаря сокращению сроков получения разрешения на строительство, уменьшению числа разрешительных процедур, реформированию работы по поддержке малого бизнеса.