Хоккеисты хабаровского "Амура" на своем льду обыграли китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе победителей шайбы забросили Владислав Ушенин (13-я минута) и Ян Коларж (24). Автором гола у гостей стал Роман Граборенко (15).
В воскресенье команды уже играли между собой в Хабаровске, и тогда в овертайме сильнее оказался "Куньлунь" - 4:3.
В следующем матче 7 декабря "Куньлунь" на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом", а спустя два дня этого же соперника примет "Амур". Р-Спорт