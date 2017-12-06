"Амур" победил "Куньлунь" в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты хабаровского "Амура" на своем льду обыграли китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ушенин (13-я минута) и Ян Коларж (24). Автором гола у гостей стал Роман Граборенко (15).

В воскресенье команды уже играли между собой в Хабаровске, и тогда в овертайме сильнее оказался "Куньлунь" - 4:3.

В следующем матче 7 декабря "Куньлунь" на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом", а спустя два дня этого же соперника примет "Амур". Р-Спорт