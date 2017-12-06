Хабаровский край присоединяется к Всероссийскому зимнему фестивалю «Выходи гулять»

По инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в новогодние и весенние праздники 2018 года пройдет Всероссийский фестиваль «Выходи гулять». Хабаровский край поддержал инициативу федерального ведомства и примет активное участие в праздничных акциях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Мероприятия будут организовываться на новых дворовых площадках и общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В регионе пройдет не менее 39 мероприятий таких как: театрализованные представления, конкурсы ледяных скульптур, народные гуляния, спортивные состязания, различные флэшмобы и многое другое.

Активное участие граждан, органов власти и региона в целом свидетельствует о том, что проект уже работает и является эффективным инструментом в создании не только благоустроенного и современного пространства дворовых и общественных территорий, но и интересного досуга людей, проживающих по соседству.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта. В Хабаровском крае к нему присоединились 19 муниципальных образований.