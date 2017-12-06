Экспозиция края признана лучшей на III Восточном экономическом форуме

Во Владивостоке в рамках заседания Совета при полпреде РФ на Дальнем Востоке состоялась церемония награждения участников III Восточного экономического форума. Экспозиция Хабаровского края, которая была представлена в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», признана лучшей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Соответствующий диплом Губернатору Вячеславу Шпорту вручил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Второе место занял павильон Амурской области, третье – Камчатского края.

«Хочу всех поблагодарить за участие. На Восточный экономический форум приезжают гости из 60 стран мира и мы хотим своим проектом «Улица Дальнего Востока» показать им, как мы любим свой регион. И, мне кажется, у нас с каждым годом это получается все лучше и лучше», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, площадь выставочной экспозиции Хабаровского края составила более 200 кв. метров. Двухуровневый павильон был выполнен из натуральных природных материалов, экологически чистой древесины и дизайнерского мха, где были представлены достижения высокотехнологичного промышленного производства региона, широкие инвестиционные возможности, уникальный туристический потенциал, а также комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. На «рабочем месте авиастроителя» гости павильона могли самостоятельно изготовить памятные сувениры, используя настоящее авиационное оборудование. На специальной сенсорной панели участники форума могли выбрать для себя гектар на территории края.

Посетителям также представилась возможность с помощью 3D-очков и технологией дополненной реальности побывать на виртуальной экскурсии в салоне самолета SSJ-100, создать свой самолет и запустить его в полет над Хабаровском.