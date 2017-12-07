«Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения пройдёт в Хабаровском крае

8 декабря в Хабаровском крае пройдет «прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. На вопросы граждан ответят специалисты министерств и иных органов исполнительной власти края. (Полный список в приложении). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Обратите внимание! При обращении на «прямую линию» регистрируются фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон и (или) адрес электронной почты, суть вопроса (сообщения).