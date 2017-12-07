Хабаровск - среди самых популярных городов для бизнеса

Хабаровск назван одним из десяти самых популярных направлений для деловых поездок в России. Собственное исследование провел сервис OneTwoTrip for Business.

На основе исследования портал составил рейтинг самых популярных мест для бизнес-командировок в России. Возглавляют список 10 крупнейших деловых центров - столицы: Москва и Санкт-Петербург. Замыкает первую тройку Екатеринбург. Также опередили Хабаровск Новосибирск и Нижний Новгород.

Семь из десяти участников рейтинга являются городами-миллионниками с развитой экономикой, большим количеством офисов крупных российских и международных компаний.

Авторы исследования отмечают, что Хабаровску, как Краснодару и Калининграду, последнее время уделяется повышенное внимание, что стимулирует спрос на деловые поездки в эти города.

Следом за дальневосточной столицей в списке расположились Самара, Калининград, Краснодар и Казань.

Отмечается, что сотрудники российских компаний чаще всего отправляются в непродолжительные командировки. В 46% случаев гостиничный номер бронируется на ночь, в 23% — 2-3 ночи, 31% — 4-7 ночей. todaykhv.ru