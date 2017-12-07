Более 62 млн рублей выделено в Хабаровском крае на поддержку владельцев «дальневосточного гектара»

С начала года в Хабаровском крае участниками федерального проекта «о дальневосточном гектаре» получено 62,8 млн рублей финансовой помощи от государства. Различными субсидиями и грантами воспользовались 44 человека. Всего в регионе действует более 30 мер господдержки. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В основном, бесплатный надел земли люди берут под сельское хозяйство и начинают активно осваивать участки. Так, 14 граждан получили финансовую помощь на развитие крестьянско-фермерских хозяйств, 9 человек займутся личными подсобными хозяйствами. Двум владельцам «дальневосточного гектара» выданы средства на создание семейных животноводческих ферм. Также, за счет господдержки будет развиваться один сельскохозяйственный кооператив.

Кроме того, активно используется программа льготного кредитования по 8-10 процентов годовых, разработанная Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона совместно с ПАО «Почта Банк». На сегодняшний день 38 гражданам заем одобрен, 10 человек уже получили кредит на приобретение сельскохозяйственной техники. В рамках действия специального микрозайма «Дальневосточный» выданы средства двум обладателям гектаров – на строительство автостоянки в Советско-Гаванском районе и турбазы в Ванинском районе.

Всего с начала действия программы бесплатный надел земли на территории Хабаровского края захотели взять более 16,2 тысяч человек. Самым популярным, по-прежнему, остается район им. Лазо. Второе место по количеству предоставленных гектаров сейчас уверенно занимает Бикинский район, замыкает тройку лидеров Советско-Гаванский район. На сегодняшний день в регионе оформлено 7358 договоров безвозмездного пользования землей.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить участок может любой гражданин России через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Реализация федерального проекта продлится до 2035 года.