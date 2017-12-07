План основных мероприятий города Хабаровска на 8 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 декабря

Краснофлотский район. Тематическая беседа с детьми с просмотром презентации «Мой народ – моя гордость». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Тематическая беседа с детьми с просмотром презентации «Русь героическая». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Районные соревнования среди школьников района по стрельбе «Ворошиловский стрелок», посвященные Дню героев Отечества. Гимназия №4, ул. Герасимова, 16. 14.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Эстафета среди людей с ограниченными возможностями здоровья (теннис, дартс, игры с мячом). Промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 104. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Огняков Виталий Сергеевич.