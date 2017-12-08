Информация городской диспетчерской службы на 8 декабря 2017 года

В Хабаровске 8 декабря нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 64 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 28 машин. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 105,8 тонны пескосоляной смеси и реагента. По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 56 ДТП, на пульт «03» поступили 684 вызова.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 690 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 579 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.