Двести домов будет капитально отремонтировано в Хабаровске в будущем году

Об этом рассказала директор НКО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алена Сидорова. В нынешнем году охвачено даже больше домов - 259, но только в половине из них трудились рабочие бригады. Остальные успели провести лишь работу с проектной документацией. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Как отмечают в фонде, проектировщики Хабаровска не готовы к объемам и требованиям, которые предъявляются к ремонту. Затягивают сроки, только на подготовку документов уходит год. Между тем, два месяца назад изменилось законодательство. Теперь сами управляющие компании могут делать проект и предоставлять дефектные ведомости. Сроки в этом случае сокращаются значительно – до трех месяцев.

Сегодня на счетах регионального оператора собрано около 400 миллионов рублей неиспользованных средств собственников, которые пойдут на оплату капитального ремонта. Они размещены на банковском счету под проценты. Набралось уже 30 миллионов рублей. Эти средства тоже направят на капремонт, а распределят их в соответствии с платежами собственников. Должникам достанется меньше.

«Мы сегодня принимаем решение и сейчас будем согласовывать с попечительским советом, что будем распределять эти деньги на каждый многоквартирный дом в зависимости от платежей собственников. То есть, сколько жители именно этого дома заплатили за услуги, столько они в удельном весе и получат. И это будет справедливо», - рассказала Алена Сидорова.

Что касается непосредственно работ, коммунальщики планируют заменить 200 лифтов, будет динамика в ремонте фасадов и инженерных сетей.