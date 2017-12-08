Оперативная информация на 8 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

07.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 66 ед. техники, в г. Хабаровске 2647 чел. 143 ед. тех., вывезено 579 м3 снега, посыпано ПСС 57,6 т.

До 10 декабря 2017 г. в гг. Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах сохраняется аномально-холодная погода на 7ºС ниже нормы.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112.