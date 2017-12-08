Жены оленеводов Хабаровского края смогут получать зарплату

С нового года должность «чумработница» вошла в реестр профессий России, так что теперь жены оленеводов северных регионов, в том числе и Хабаровского края, смогут получать заработную плату. Им будут начисляться пенсия и все положенные социальные выплаты.

Зарплата должна быть не ниже прожиточного уровня. В 2018 году в Хабаровском крае это больше 13 тысяч рублей.

Если, конечно, чумработниц узаконят, то есть официально примут на работу в тех общинах, где они помогают своим мужьям, кочуя вместе с ними в тайге.

- Между тем, на чумработницу возложено много тяжелых обязанностей, - сказал глава национального села Арка Охотского района Сергей Михайлов. – Она должна быстро поставить чум, а у нас температура зимой опускается до минус 50 градусов, развести огонь. На чумработнице лежит пересчет оленьего стада, она готовит пищу, разделывает туши, выделывает их, а потом шьет на всю семью одежду – от варежек до шуб и унтов. Сегодня она просто домохозяйка.

В селе Арка всего три оленеводческих хозяйства, в которых сто оленеводов. Поголовье - не более двух тысяч оленей. Женщин, которые вместе с мужьями ведут кочевой образ жизни, – всего шесть. Среди них есть совсем молодые и старшего возраста. Но их могло бы быть гораздо больше, если бы женщины знали, что, разделяя все тяготы жизни в тайге с мужчинами, они будут защищены законом.

- Проблема в том, что в национальных общинах и самих-то оленеводов, которые бы были официально трудоустроены, то есть имели бы запись в трудовой книжке, - единицы, - рассказывает Сергей Михайлов. – Ведь доходы у общин совсем небольшие. Живут они натуральным хозяйством, питаются тем, что добудут в тайге. Из леса выходят два, а то и один раз в год. Продают мясо оленей, но это небольшие объемы. Поголовье оленей, к сожалению, сокращается. Волки, а в последнее время медведи и даже лисы, которые охотятся на оленят, разоряют стада.

Понятно, что оленеводу, который живет в тайге, невозможно заниматься бухгалтерией и всей отчетностью. Но ситуацию надо менять, считает глава села Арка. Люди должны получать заработную плату и в перспективе – пенсию. todaykhv.ru