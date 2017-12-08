План основных мероприятий города Хабаровска на 9 и 10 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 9 и 10 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

9 декабря

Краснофлотский район. Турнир по зимнему мини-футболу среди дворовых команд «Метель-2017». Парк «ДОФ». 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Интеллектуальная игра для юноармейских отрядов (на знание истории своего родного города края, России. Презентации на тему «Хабаровск-город воинской славы). Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

10 декабря

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества:

- день открытых дверей. Центр патриотического воспитания. 11.00;

- Торжественная церемония и возложение цветов к Стеле «Город воинской славы» . 12.00. Информация по тел. 47-25-98. Демин Антон Александрович.

Зимний фестиваль ГТО «Все на лыжи!» по выполнению норматива комплекса ГТО «Бег на лыжах». Лыжный парк «Винтерфел», пос. Воронеж-1. 12.20. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.