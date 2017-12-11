Информация городской диспетчерской службы на 11 декабря 2017 года

В Хабаровске 11 декабря нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 27 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 24 машины. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 256,5 тонны пескосоляной смеси и реагента. По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 52 ДТП, на пульт «03» поступили 765 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 689 единиц общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 577 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.