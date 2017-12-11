Оперативная информация на 11 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск сильный снег северо-восточный 17-22 м/с от -19ºС до -21ºС от -12ºС до -14ºС Южные районы сильный снег северо-восточный 17-22 м/с от -20ºС до -25ºС от -13ºС до -18ºС Центральные районы сильный снег северный 15-20 м/с от -15ºС до -36ºС от -10ºС до -22ºС Северные районы сильный снег северо-восточный 13-18 м/с от -18ºС до -31ºС от -11ºС до -23ºС

10.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 14 ед. техники, в г. Хабаровске 2669 чел. 69 ед. тех., вывезено 354 м3 снега, посыпано ПСС 71,5 т.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 2 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 2).

11 декабря 2017 года по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в связи с влиянием северо-восточной периферии циклона, находящегося на юге Приморского края и перемещающегося на юг Татарского пролива, в южных районах ожидается снег, местами сильный, сильная метель, порывы ветра 17-22 м/с, в центральных районах - снег, метель, по долинам рек порывы ветра 17-22 м/с, днем на побережье центральных районов – снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, в северных районах, на Охотском побережье местами снег, метель, порывы ветра 13-18 м/с.

На дорогах гололёдные явления. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Предупреждение подготовлено и доведено до органов управления.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112