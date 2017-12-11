За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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сильный снег
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северо-восточный 17-22 м/с
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от -19ºС до -21ºС
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от -12ºС до -14ºС
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Южные районы
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сильный снег
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северо-восточный 17-22 м/с
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от -20ºС до -25ºС
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от -13ºС до -18ºС
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Центральные районы
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сильный снег
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северный 15-20 м/с
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от -15ºС до -36ºС
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от -10ºС до -22ºС
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Северные районы
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сильный снег
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северо-восточный 13-18 м/с
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от -18ºС до -31ºС
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от -11ºС до -23ºС
10.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 14 ед. техники, в г. Хабаровске 2669 чел. 69 ед. тех., вывезено 354 м3 снега, посыпано ПСС 71,5 т.
В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 2 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 2).
11 декабря 2017 года по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в связи с влиянием северо-восточной периферии циклона, находящегося на юге Приморского края и перемещающегося на юг Татарского пролива, в южных районах ожидается снег, местами сильный, сильная метель, порывы ветра 17-22 м/с, в центральных районах - снег, метель, по долинам рек порывы ветра 17-22 м/с, днем на побережье центральных районов – снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, в северных районах, на Охотском побережье местами снег, метель, порывы ветра 13-18 м/с.
На дорогах гололёдные явления. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Предупреждение подготовлено и доведено до органов управления.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112