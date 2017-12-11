План основных мероприятий города Хабаровска на 12 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 декабря

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Совместное заседание комитета по местному самоуправлению и по социальным вопросам – малый зал №1, 09.00. Заседание комитета по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Совместное заседание всех комитетов – большой зал, 11.30.

Торжественная церемония вручения паспортов учащимся общеобразовательных учреждений ко Дню Конституции РФ. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Медиаобзор «Главная книга страны». Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Тематическая акция с раздачей информационного материала «Не будь к Отчизне холоден душой». Центр народной культуры и досуга, пос. Березовка, квартал Энергетик, 11. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Тематическая встреча «Будущее России в руках молодых», посвященная Дню Конституции. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам РФ в рамках акции «Я – гражданин России». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Викторина «Моя страна!», в рамках Дня Конституции Российской Федерации. Школа №9, пер. Клубный, 19. 14.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.