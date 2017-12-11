Циклон покинет Хабаровский край в среду

Снежный циклон, принёсший с собой метель, сохранится в регионе до среды, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре. Из-за циклона в регионе возросла аварийность на трассах, в аэропорту задерживаются рейсы.

- Морозная погода покинула наш край, но из-за сильного ветра дискомфорт ощущается, - сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. – Ветер в южных районах сейчас северного направления. В Хабаровске его порывы в понедельник и во вторник будут достигать 15-20 м/сек.

По её словам, циклон будет господствовать вплоть до ночи на среду, 13 декабря, а затем уйдет в Охотское море. Снег прекратится, ветер станет умеренным, сменит направление на западное.

- Ночные температуры будут достаточно комфортными, - продолжает Людмила Игнатенко. – В Хабаровске они составят 16-17 градусов. Днем станет ещё теплее – от 10 до 14 мороза.

Правда, начиная с 15 декабря, на территории Хабаровского края вновь будет морозно. В краевом центре ночью ожидается 25-27 градусов, днем – 17-18 ниже нуля. todaykhv.ru