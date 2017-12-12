Молодых инвалидов в Хабаровском крае будут сопровождать при трудоустройстве

В крае разрабатывается новая программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 2018-2020 годы. Она призвана содействовать трудовой реабилитации и социальной адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья к условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В программе смогут участвовать инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет, не имеющие опыта работы и необходимого уровня профессиональной квалификации. Специалисты службы занятости подберут им подходящее место работы с учетом их программ реабилитации и образования, организуют собеседование с потенциальными работодателями, помогут в подготовке документов. После трудоустройства за каждым участником программы будет закреплен наставник.

«Сегодня многие молодые люди с особенностями здоровья, получившие образование, но не имеющие опыта работы, сталкиваются с проблемами трудоустройства. Главным фактором, осложняющим подбор вакансий, является несоответствие между требованиями работодателей на квотируемые рабочие места и уровнем квалификации претендентов. Для решения проблемы необходимо создание условий для адаптации инвалидов молодого возраста на рабочих местах», - отметил начальник отдела по работе с инвалидами комитета по труду и занятости населения Правительства края Александр Грудев.

В настоящее время проект документа проходит процедуру согласования. На реализацию мероприятий программы на 2018 год предусмотрено 2 млн руб. из средств краевого бюджета. Интерес к проекту уже проявили 35 предприятий и организаций края. К 2020 году планируется трудоустроить более 200 инвалидов.

Отметим, сегодня в регионе проживает более 23 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из которых половина - люди в возрасте от 18 до 44 лет. При этом из 5 тыс. работающих инвалидов, 2500 - молодежь. Вопросы социокультурной интеграции инвалидов были отмечены в «майских» указах Президента РФ Владимира Путина и являются одним из приоритетных направлений социальной политики Правительства края.