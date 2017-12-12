Всероссийский турнир по боксу на Кубок мэра города пройдёт в Хабаровске

Спортсмены будут соревноваться в классе «Б» для получения звания кандидата в мастера спорта. Организатором турнира выступает управление по физической культуре и спорту администрации города совместно с муниципальным учреждением «Хабаровск спортивный» и городской федерацией бокса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В состязаниях примут участие юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет в 23 весовых категориях. В Хабаровск съедутся боксёры из 15 городов. Помимо спортсменов из краевой столицы, на ринг выйдут представители Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Уссурийска, Владивостока, Арсеньева, Находки, Дальнереченска, Свободного, Ливадии, Нерюнгри, Благовещенска, Биробиджана, Белогорска, Магадана и Нового Ургала.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами профильного управления. Сильнейшие спортсмены турнира будут награждены в номинациях «Лучший боксёр», «За волю к победе», «За лучшую технику», «За самый красивый бой». Победители соревнований в каждой возрастной группе и весовой категории получат памятные призы от федерации бокса Хабаровска.

Турнир состоится 13-17 декабря в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» по адресу: ул. Тихоокеанская, 60. Торжественное открытие запланировано на первый день соревнований в 14 часов. Финальные бои пройдут 17 декабря в 12 часов. Вход для зрителей свободный.