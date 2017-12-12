План основных мероприятий города Хабаровска на 13 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 декабря

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» (13-15 декабря). Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. 14.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Центральный район.

Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района.

Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

<>