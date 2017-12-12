Хабаровск стал лидером рейтинга международной активности городов

Исследования проводились Всемирной организацией «Объединенные города и местные власти» среди 54 городов Евразийского отделения. (Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) является влиятельной структурой в сфере укрепления взаимодействия органов местного самоуправления на международном уровне. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На сегодняшний день она объединяет более 1000 городов и ассоциаций мира и представляет более половины населения планеты). Диплом за 1-е место дальневосточной столицы в рейтинге был вручен заместителю мэра Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александру Александрову во время проведения заседания Всемирного совета ОГМВ в китайском Ханчжоу. Награды вручил мэр Казани, президент Евразийского отделения ОГМВ Ильсур Метшин. Хабаровск стал лидером в общем рейтинге.

Всего для участия в исследовании поступило более 80 заявок, из которых для оценки были взяты 54 города. В рамках рейтинга оценивались такие группы критериев, как деловая активность городов, международная активность населения, международные организации и институты, международные мероприятия, инфраструктура. Учитывалась деятельность города по развитию побратимских связей, привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для эффективного социально-экономического развития и туризма и др. В первую десятку рейтинга, помимо Хабаровска, вошли Пермь, Ставрополь, Казань, Ош (Киргизия), Челябинск, Волгоград, Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск.

При ранжировании городов по числу жителей на первом месте среди городов-миллионников (с населением свыше 1 млн человек) оказалась Пермь, среди крупнейших городов (от 500 тыс. до 1 млн человек) – Хабаровск, среди крупных (от 250 тыс. до 500 тыс. человек) – Ставрополь. Как отмечают составители рейтинга, стать лидером Хабаровску позволило то, что он не только является членом международных организаций, но и участвует на высшем уровне в мероприятиях, занимает лидирующие позиции, выигрывает конкурсы и получает награды мирового уровня.

Кроме того, город активно ведет совместную работу с городами-побратимами, реализует ряд программ по обмену спортивными, творческими, детскими, студенческими делегациями.