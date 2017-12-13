Информация городской диспетчерской службы на 13 декабря 2017 года

В Хабаровске 13 декабря из-за переврезки ввода горче водоснабжение отсутствует в доме по адресу ул. Стрельникова, 16. Отключений холодной воды нет. В городе не работают 39 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 90 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 44 машины. За сутки было вывезено 1307 кубометров снега.

Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 630,2 тонны пескосоляной смеси и реагента. В городе эвакуированы 16 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 75 ДТП, на пульт «03» поступил 701 вызов.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 702 единицы общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 590 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.