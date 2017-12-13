Зимние каникулы у школьников Хабаровска продлятся с 30 декабря по 10 января

В праздничные выходные в городе пройдёт ряд мероприятий для детей и подростков. Как сообщили в управлении образования мэрии, накануне Нового года во всех школах будут организованы конкурсы детского творчества, утренники, новогодние дискотеки и карнавалы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Классы организованно посетят катки, ледовые городки, театры и кинотеатры. Учреждения дополнительного образования готовят для детей и подростков в микрорайонах театрализованные представления, игры и мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Панируется, что в праздничных мероприятиях примут участие более 8,5 тысячи человек.

В 61 учреждении образования 3, 4, 5, 9 и 10 января с 8:30 до 14:30 будут работать лагеря с дневным пребыванием. Стоимость путёвки за пять дней с двухразовым питанием составит около 1440 рублей, из которых родительская плата равна 1063 рублям, оставшуюся сумму выделят из муниципального бюджета.

18 декабря в «Платинум арене» состоится новогоднее ледовое представление от имени мэра города. На праздник пригласят около 10 тысяч школьников. По данным профильного управления, с 3 по 8 января делегация учащихся из Хабаровска будет гостить в Москве на новогодних праздниках по приглашению столичного правительства.