Оперативная информация на 13 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер т ночью днем Хабаровск снег юго-западный 6-11 м/с от -15ºС до -17ºС от -9ºС до -11ºС Южные районы снег западный 9-14 м/с от -13ºС до -20ºС от -8ºС до -13ºС Центральные районы снег северный 15-22 м/с от -8ºС до -30ºС от -2ºС до -20ºС Северные районы снег северный 9-15 м/с от -15ºС до -22ºС от -10ºС до -15ºС

12.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 74 ед. техники, в г. Хабаровске 3642 чел. 245 ед. тех., вывезено 757 м3 снега, посыпано ПСС 374,3 т.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район — 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).

13 декабря 2017 года ночью на территории края прогнозируется снег, местами сильный (Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский МР), метель, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 20-25 м/с. На дорогах края снежный накат.

С 11.00 10.12.2017 г. в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 14.12.2017. Паромы Сахалин №10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Информирование пассажиров проведено путем размещения информации на автоматической телефонной станции порта, запуском информационной строки по местному ТВ. Социальной напряженности среди населения нет.

С 14.00 (хбр) 11.12.2017 в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на участке федеральной автодороги г. Хабаровск – г. Владивосток с 12 по 240 км трассы. Выставлено 6 постов ГИБДД в составе 16 чел. 6 ед. техники.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112