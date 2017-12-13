Снежный циклон покидает Хабаровский край

Эпицентр снежного циклона, пришедшего в Хабаровский край 11 декабря, сместился на северо-восток в сторону Камчатки. Сегодня под его влияние попадут территории побережья Татарского пролива и Охотского моря. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Синоптики прогнозируют сильный снег в Ванинском, Ульчском, Советско-Гаванском и Николаевском районах. Ветер там может усилиться до 17-25 м/с.

На остальной территории региона сегодня также может идти кратковременный снег, вызванный шлейфом облаков от циклона. Но серьезных проявлений непогоды, как это было два дня назад, уже не прогнозируется. В настоящее время осадки отмечаются в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Амурском районах.

«В целом можно сказать, что циклон проходит по территории края спокойно, - сообщили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края. – Крупных ЧП пока зарегистрировано не было. Больше всего напряжения создавали аварии на дорогах, в частности ДТП пассажирского автобуса и грузовика на трассе Хабаровск-Владивосток. Погибших в нем нет, но пострадали 13 человек, 7 попали в больницу. Также к негативным проявлениям можно отнести порывы линий электропередачи, которые быстро устранили, и массовые задержки авиарейсов».

В ДДС уточнили, что на утро 13 декабря все еще действует ограничение движения пассажирских автобусов по трассе Хабаровск-Владивосток. Также остается закрытой паромная переправа Ванино-Холмск. Авиасообщение нормализовалось.

Напомним, что 11 декабря Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил принять исчерпывающие меры по недопущению ЧП, связанных с прохождением циклона. Глава региона распорядился взять под контроль объекты ТЭК и ЖКХ, обеспечить их бесперебойную работу, а также организовать своевременную расчистку автотрасс.

В настоящее время на краевых междугородних автодорогах снег убирает 80 единиц техники. В Хабаровске, по плану, будет задействовано 73 единицы.