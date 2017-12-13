Дорогу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре закрыли для автобусов из-за снегопада

Ограничение для движения пассажирских автобусов временно введено на дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре из-за циклона, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

"Ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах образовалась гололедица. В Хабаровске в среду снег и небольшой ветер до 6-11 м/с. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, эпицентр снежного циклона, накрывшего регион в начале недели, сместился на северо-восток в сторону Камчатки.

"Сегодня под его влияние попадут территории побережья Татарского пролива и Охотского моря. Синоптики прогнозируют сильный снег в Ванинском, Ульчском, Советско-Гаванском и Николаевском районах. Ветер там может усилиться до 17-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории региона в среду также ожидаются кратковременные осадки, вызванные шлейфом облаков от циклона.

"Циклон проходит по территории края спокойно. Крупных ЧП пока зарегистрировано не было. Больше всего напряжения создавали аварии на дорогах. (...) Также к негативным проявлениям можно отнести порывы линий электропередачи, которые быстро устранили, и массовые задержки авиарейсов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Хабаровский край находится во власти циклона с 11 декабря, была сильная метель, порывы ветра достигали 15-22 м/с. Произошло несколько крупных ДТП, в том числе с участием автобуса и грузовика на трассе Хабаровск - Владивосток, при котором пострадали в общей сложности 16 человек, семеро попали в больницы. В хабаровском аэропорту задерживались рейсы, в школах отменялись занятия.

Ограничение для движения автобусов действует в настоящее время также на трассе Хабаровск - Владивосток, закрыта паромная переправа Ванино - Холмск. "Интерфакс-Дальний Восток"