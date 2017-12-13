Хабаровск примет юношеские игры боевых искусств Дальнего Востока

Дальневосточные открытые юношеские игры боевых искусств пройдут в Хабаровске с 9 по 11 марта 2018 года. Ход подготовки к предстоящим соревнованиям обсудили министр физической культуры и спорта края Николай Чупров и исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов на встрече в Москве. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, на состязания впервые планируется пригласить сборные команды стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальневосточные игры пройдут в универсальном краевом спортивном комплексе и станут отборочным этапом Всероссийских состязаний, которые состоятся в Анапе в сентябре следующего года.

Напомним, что первые Дальневосточные юношеские игры боевых искусств прошли в Хабаровском крае в мае 2016 года. На турнире было представлено 19 видов боевых искусств, не являющихся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, тайский бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, самбо и другие. Участие в соревнованиях приняли более полутора тысяч бойцов в возрасте от 12 до 17 лет из девяти регионов Дальнего Востока.

Также на встрече стороны обсудили участие в показательных выступлениях в рамках проведения года России в Японии и года Японии в России. В октябре 2018 года в Хабаровский край приедет японская делегация, которая представит популярные виды единоборств своей страны. С ответным визитом российская делегация посетит Страну восходящего солнца в ноябре. В ее состав войдут и спортсмены нашего региона.