План основных мероприятий города Хабаровска на 14 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 декабря

Официальная встреча мэра Хабаровска Александра Соколова с делегацией инвесторов компании «FASTECH» (Республика Корея). Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 10.00.

Церемония подведения итогов Года экологии (церемония вручения Благодарственных писем администрации города за большой вклад и активное участие в мероприятиях экологической направленности и награждение победителей конкурса «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» по итогам весеннего и осеннего этапов). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-92. Белова Дарья Алексеевна.

Заседание Совета при мэре города Хабаровска по содействию развитию институтов гражданского общества и Общественного совета города Хабаровска, с участием руководителей отраслевых Общественных советов администрации города и СО НКО по вопросам: «О деятельности администрации города по взаимодействию с гражданским обществом Хабаровска в 2017 году и задачах на 2018 год», «О ходе реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года». Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса муниципальных грантов. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-91-51. Худенев Сергей Владимирович.

Краснофлотский район. Тематическая беседа «Мои права, мои обязанности». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.